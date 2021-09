Front row: Megan Riggs, Sydney Turner, Mariah Prince, Riece Clevenger, Zoey DeHaas, Paige Cruzan, Adisen Wren. Back row: Brynna Barnum, Cami Wobbe, Addison Lange, Sidney Nelson, Hailey Pratt, Emilee DeHaas, Ashlyne Ussery, Brooklyn Smith. Southern Boone softball goes 3-0 to win the Hallsville tournament, beating Westran, Hallsville and New Bloomfield.