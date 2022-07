Mid Mo Revolution went 7-0-1 to bring home First out of 26 teams in the Heartland 18A World Series in Kansas City

Bottom row: Paige Cruzan, Avery Libbert, Maris Ollison, Kenzi Libbert

Top row: coach Jason Hirschvogel, Autumn Hawkins, Emma Wolken, Andi Siebeneck,

Josie Stewart, Kierra O’Rourke, Assistant coach Jason Ollison