Thank you to all who came out to the Ashland Optimist Club Spooktacular! Special thank you to “Junebug Photography” for taking the pictures and to “In Any Event” and the Dihel family for providing decorations!
Adrianna
Charlotte & Gus Fuemmeler
Morgan & Johnny Brown
Abby Begemann, Alaina Atkins, & Paighten Hay-Cockrum
Natalie Mahan
Abby Begemann, Ellie & Reece Davis
Farrah, Khloe, & Jade
Vivien, Matthew, & Audrey
Phillip
Zeke & Loren Plank
Aubry & Megan
Trischa & Austin of Junebug Photography
Letitia DenHartog
River & Noah
Gunner
Willow
Fallon
Evelyn Rose
Wrynn Sjostrand
Alyssa, Olivia, & Jeff
Kol Wren
Jenny, Maurissa, Bailee, & Augie
The Callaway Bank
Sebastian, Gabriel, Lorelei, & Landon
Zander Burns
Joan & Nathan
Savannah Hildebrandt, Elizabeth &
Annamae Allen
Elias McNeal & Justin McKinney
Jackie Olk & Mikayla Moore
Shelby, Harold, Katlyn, & Harlan Sapp
Ryland Newport
Milo McCormack
Dakota Trautman
Hazlyn Schmutzler
Oliver & Jericho Morgan
Quinncy Scott
Kinsley & Kyleigh
Leah & Josie Bullard
Kamille & Genevieve Smith
Alice
Nick, Allisha, Killian, & Sullivan
Ben, Olive & Juniper
Ellie & Parker
Ross, Natalie, Elleanor, & Margot
Lincoln, Jozie, Kacie, Grace, Justin
Kaleb Brockman & Mackenzie Cavanaugh
Charlotte Francis & Madison Cavanaugh
Kelsey Blair
Amber & Aubrey
Jaxon & Brooklynn Eberhart
Maggie, Ruth, Nellie, & Blake
Rylie Schilling
Tristan, Dawn, & William Sapp
Eleanor & Allen Leipard
Whitlee & Warren Bentlage
Lila & Sam
Zoey, Josiah, & Claire Appleton
Nylah Mancuso
Ellie, Cora, & Coco
Holly & Christina Tracy
Lily & Nate
Jacoby Craig
Sophia & Tyler Shanks
Mckenzie, Liam, & Addie
Barrett & Kolly
Sven & Autumn
Ayden, Ayble, & Braxtyn
Brittany, Eloise, Jennie, & Johnny
Noah Byers, A’keem & Lucinda Crutchfield, Khloe Clark, Renessa Wolfe,
& Javarion Byers
The Karr Family
Ryker & Madeleine
Harper, Raylee, & Jaxson Daniel
Stephen & Steffany Ingebritson
Cody, Ciara, & Charlotte Welch
Kyler & Dana Payne
Justin & Grace
Silas
Audrey, David, Jacob, & Faith
Oliver, Grayson, Leo, Sophiea, & Willow
Joseph, Marlyn, & kids
Isla & Max
John, Bennett, & Jen
Kayla Parton
Emma & Ryan Dickneite
Joella, Cynthea, Ryan Brodhacker & Rachael
Lana Clingman & Lucy Brodhacker
Joey, Lucy, Howard, & Lyla Brodhacker
Rosalyn, Jes, Holly, & Wilkes Brodhacker
Brian & Riley Groseclose
Wyatt Havens
Pani & Sara
Callie, Ryan, Amy, & Mia Bontz
Josie & Emmett Miller
Emery, Reese, Tillie, & Sydda
Henry & Emily Michel
Lawson & Maddie Martin
Marina, Blake, & Andy
Petra, Phoenix, Penelope
Wyatt, Warren, Jacob, & Cheyenne
Hunter & Kamdyn Craig
Aubree, Dylan, & Elijah Howell
Jasper & Toni
Avery & Mila
Korilie & Korisa
Kinley & Khloe
Lily McKay & Harlow Bennett
Zita, Hawkins, & Lawson Smith
William, Henry, & Madeline Bloss
Landon, Annaleigh, Harper, & Lydia
Kinley & Cooper Neale
Liam & Cora Wilkerson
Berendzen Group
Kenzi Seymour, Bella Farrar, &
Kate Berendzen
Maddy McGannon
Aiden
Raelynn & Zion
Annabelle Nelson
Kinley & Rocky Sumner, Haven Case
Alex & Chase
Ainsley & Sophia
Luke, Thia, & Brelynn
Gentry & Harper
Benton, Blake, Ethan, & Griffin
Aviana, Kim, Katie, Jaxon, & Derek
Sam the Bearded Dragon
Abbigail & Sara
Megan, Kalon, & Paul
Brylee & Cooper Botkins
Mara, Lily, & Jared
Reginald Featherbottom
Brianna, Jackson, & Jason
Gracie, Hayes, & Dominic
Kailani
Isaac & Allison
Rosemary & Maggie
Addie & Oakley Adams
Weston & Ryder
Shyla and Karin
Grayson & Everleigh Oberle
Georgia Zimny
Oliver and Carter
Jax Lehman
Zach and Zoey
Brinley and Blaire
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