Thank you to all who came out to the Ashland Optimist Club Spooktacular! Special thank you to “Junebug Photography” for taking the pictures and to “In Any Event” and the Dihel family for providing decorations!

Adrianna

Charlotte & Gus Fuemmeler

Morgan & Johnny Brown

Abby Begemann, Alaina Atkins, & Paighten Hay-Cockrum

Natalie Mahan

Abby Begemann, Ellie & Reece Davis

Farrah, Khloe, & Jade

Vivien, Matthew, & Audrey

Phillip

Zeke & Loren Plank

Aubry & Megan

Trischa & Austin of Junebug Photography

Letitia DenHartog

River & Noah

Gunner

Willow

Fallon

Evelyn Rose

Wrynn Sjostrand

Alyssa, Olivia, & Jeff

Kol Wren

Jenny, Maurissa, Bailee, & Augie

The Callaway Bank

Sebastian, Gabriel, Lorelei, & Landon

Zander Burns

Joan & Nathan

Savannah Hildebrandt, Elizabeth &
Annamae Allen

Elias McNeal & Justin McKinney

Jackie Olk & Mikayla Moore

Shelby, Harold, Katlyn, & Harlan Sapp

Ryland Newport

Milo McCormack

Dakota Trautman

Hazlyn Schmutzler

Oliver & Jericho Morgan

Quinncy Scott

Kinsley & Kyleigh

Leah & Josie Bullard

Kamille & Genevieve Smith

Alice

Nick, Allisha, Killian, & Sullivan

Ben, Olive & Juniper

Ellie & Parker

Ross, Natalie, Elleanor, & Margot

Lincoln, Jozie, Kacie, Grace, Justin

Kaleb Brockman & Mackenzie Cavanaugh

Charlotte Francis & Madison Cavanaugh

Kelsey Blair

Amber & Aubrey

Jaxon & Brooklynn Eberhart

Maggie, Ruth, Nellie, & Blake

Rylie Schilling

Tristan, Dawn, & William Sapp

Eleanor & Allen Leipard

Whitlee & Warren Bentlage

Lila & Sam

Zoey, Josiah, & Claire Appleton

Nylah Mancuso

Ellie, Cora, & Coco

Holly & Christina Tracy

Lily & Nate

Jacoby Craig

Sophia & Tyler Shanks

Mckenzie, Liam, & Addie

Barrett & Kolly

Sven & Autumn

Ayden, Ayble, & Braxtyn

Brittany, Eloise, Jennie, & Johnny

Noah Byers, A’keem & Lucinda Crutchfield, Khloe Clark, Renessa Wolfe,
& Javarion Byers

The Karr Family

Ryker & Madeleine

Harper, Raylee, & Jaxson Daniel

Stephen & Steffany Ingebritson

Cody, Ciara, & Charlotte Welch

Kyler & Dana Payne

Justin & Grace

Silas

Audrey, David, Jacob, & Faith

Oliver, Grayson, Leo, Sophiea, & Willow

Joseph, Marlyn, & kids

Isla & Max

John, Bennett, & Jen

Kayla Parton

Emma & Ryan Dickneite

Joella, Cynthea, Ryan Brodhacker & Rachael

Lana Clingman & Lucy Brodhacker

Joey, Lucy, Howard, & Lyla Brodhacker

Rosalyn, Jes, Holly, & Wilkes Brodhacker

Brian & Riley Groseclose

Wyatt Havens

Pani & Sara

Callie, Ryan, Amy, & Mia Bontz

Josie & Emmett Miller

Emery, Reese, Tillie, & Sydda

Henry & Emily Michel

Lawson & Maddie Martin

Marina, Blake, & Andy

Petra, Phoenix, Penelope

Wyatt, Warren, Jacob, & Cheyenne

Hunter & Kamdyn Craig

Aubree, Dylan, & Elijah Howell

Jasper & Toni

Avery & Mila

Korilie & Korisa

Kinley & Khloe

Lily McKay & Harlow Bennett

Zita, Hawkins, & Lawson Smith

William, Henry, & Madeline Bloss

Landon, Annaleigh, Harper, & Lydia

Kinley & Cooper Neale

Liam & Cora Wilkerson

Berendzen Group

Kenzi Seymour, Bella Farrar, &
Kate Berendzen

Maddy McGannon

Aiden

Raelynn & Zion

Annabelle Nelson

Kinley & Rocky Sumner, Haven Case

Alex & Chase

Ainsley & Sophia

Luke, Thia, & Brelynn

Gentry & Harper

Benton, Blake, Ethan, & Griffin

Aviana, Kim, Katie, Jaxon, & Derek

Sam the Bearded Dragon

Abbigail & Sara

Megan, Kalon, & Paul

Brylee & Cooper Botkins

Mara, Lily, & Jared

Reginald Featherbottom

Brianna, Jackson, & Jason

Gracie, Hayes, & Dominic

Kailani

Isaac & Allison

Rosemary & Maggie

Addie & Oakley Adams

Weston & Ryder

Shyla and Karin

Grayson & Everleigh Oberle

Georgia Zimny

Oliver and Carter

Jax Lehman

Zach and Zoey

Brinley and Blaire

 

 

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