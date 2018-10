Three Southern Boone Eagles softball players were named to the Tri-County Conference All-Conference team.

Eagles players earning honors include:

First Team:

Makenna Kliethermes-Sr., Blair Oaks; Brooke Boessen-Sr., Blair Oaks; Jamie Lemmons-SrBoonville; Camryn Schlup-So., California; Grace Faulkner-Sr., Osage; Kaitlyn Kolb-Jr., Blair Oaks; Camryn Schaller-Jr., Southern Boone; Kerrigan Gamn-Sr., Osage; Paige McCord-Fr., Hallsville.

Second Team:

Ellie Kliethermes-So., Blair Oaks; Maris Ollison-Fr., Versailles; Payton Good-Sr., Osage; Dani Post-Sr., Southern Boone; Madison VanHooser-Jr., Eldon; Paige Luttrell-So., Osage; Avery Oetting-Fr., Hallsville; Lauren Hill-So., California; Erin Fennewald-Sr., Blair Oaks.

Honorable Mention:

Josie Robb-Sr., Boonville; Carrie Ponder-Sr., Southern Boone; Natalie Otto-Jr., Blair Oaks; Kayleigh Fike-Jr., Eldon; Kayla Jones-Sr., Blair Oaks; Marlene Kilpack-Sr., Hallsville; Lauren Spillars-So., California.

Individual Awards:

Head Coach & Staff of the Year: Sharon Buschjost, Blair Oaks; Pitcher of the Year: Makenna Kliethermes-Sr., Blair Oaks; Most Outstanding Player: Brooke Boessen-Sr., Blair Oaks.

Confernce Records:

Blair Oaks 7-0/Conference Champions; Southern Boone 6-1; Osage 5-2; California 4-3; Eldon 3-4; Hallsville 2-5; Boonville 1-6; Versailles 0-7.