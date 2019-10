SoBoCo 2019 Homecoming Court: Front Row: Queen Attendants and Candidates: Kyra Massie, Ezra Ortbals, Brooklyn Marrs, Landrie Cole, Grace Lecure, Cleo Uhrig, Millie Plunkett and Ashlyne Ussery; Back row: King attendants and candidates: Charlie Lewis, Bradly Smith, Garrett Boyce, Ben McKane, Tyson Smith, Tristan John, Tanner Goodrich, Dalton Lodge, Dylan Hoyle and Mason Ahren. Not Pictured: Queen attendants Olivia Kelsall and Riece Clevenger.